Здравствуйте. Нужен яркий логотип для сайта знакомств для LGBT. Желателтно чтобы логотип был в форме компаса, на заднем фоне глоус (возможно в цветах радуги).

Используется радуга, любовь и т.п. Жду Ваши идеи. Как пример смотрите в приложени