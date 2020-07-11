Логотип

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Закрыт31 заявка568 просмотров

Здравствуйте. Нужен яркий логотип для сайта знакомств для LGBT. Желателтно чтобы логотип был в форме компаса, на заднем фоне глоус (возможно в цветах радуги). 

Используется радуга, любовь и т.п. Жду Ваши идеи. Как пример смотрите в приложени

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