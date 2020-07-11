Логотип

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрытнет заявок152 просмотра

Приветствую, нас заинтересовало ваше резюме!

Мы бы хотела сотрудничества с вами. 

Нам требуется логотип для игровой студии AuroraGames

Логотип должен состоять только из черного цвета. 

Мы разрабатываем мобильные игры.

5 лет назад
guest_15944809182109
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров