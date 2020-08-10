Нарисовать логотип

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Завершен15 заявок306 просмотров

Есть логотип. старый. некрасивый. необходимо нарисовать логотип. первый раз работаю только по по постоплате. 

Спасибо!

5 лет назад
Tankgirl
Наталья 
41 год
18 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

Milka_Shtayger
28 лет
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
5 лет назад
$20
10 дней
Escrow
Спасибо за продуктивную работу. Буду работать по проектам еще
Спасибо за интересный проект и приятное сотрудничество!

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