Логотип для лиги мини-футбола Республики Молдова Socca

  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрытнет заявок162 просмотра

Доброго дня, хотим сотрудничать в создании логотипа. Работа необходима в похожем стиле (образец закрепил). 

5 лет назад
guest_15946197070193
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Логотип

    Здравствуйте. Нужен яркий логотип для сайта знакомств для LGBT. Желателтно чтобы логотип был в форме компаса, на заднем фоне глоус (возможно в цветах радуги).  Используется радуга, любовь и т.п. Жду Ваши идеи. ...

    Логотипы и Знаки31 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Логотип и наклейку

    [table]Добрый день! мне требуется разработка логотипа и наклейки для нашей продукции, которая будет подходить для - 1) торты для собак, 20 лакомства для собак, 30 косметика для собак. вся продукция 100 процентов ограник ( натуральная). ...

    Логотипы и Знаки35 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Логотип шашлычной

    Необходимо сделать логотип шашлычной! Пока работаем только на вынос, появилось желание заняться доставкой (яндекс еда) + сделать сайт. Для этого необходим логотип.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Нарисовать логотип для цветочного листинга

    Всем привет. Необходимо нарисовать логотип для американского сайта, который является обозрителем лучших цветочных компаний по доставке цветов. Основные пожелания: 1) Обязательно наличие зеленых цветов в логотипе. ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Разработать логотип

    $15

    Разработка логотипа для игровой студии AuroraGames Логотип должен состоять из черного и белого.  Мы разрабатываем мобильные игры.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Логотип для компании по продаже неодимовых магнитов

    Нужен содержательный логотип magnet67 в виде магнита, который притягивает деньги или Ваша идея) Ссылка на сайт конкурента: https://smolmagnit.ru/ Ссылка на мой недосайт: http://www.magnet67.ru/ Население использует нашу продукцию в основном для ...

    Логотипы и Знаки32 заявки
    Закрыт
    5 лет назад