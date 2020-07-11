Здравствуйте. Нужен яркий логотип для сайта знакомств для LGBT. Желателтно чтобы логотип был в форме компаса, на заднем фоне глоус (возможно в цветах радуги). Используется радуга, любовь и т.п. Жду Ваши идеи. ...
Логотип для федерации мини-футбола Socca
Доброго дня, хотим сотрудничать в создании логотипа. Работа необходима в похожем стиле (образец закрепил).
Заявки фрилансеров
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