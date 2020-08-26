kuroi_zerda

Иллюстратор. Дизайнер логотипов

Я Екатерина - ваш графический дизайнер.

Вашему бренду или магазину не хватает визуального оформления? Я грамотно упакую ваш бизнес, помогу вам выделиться среди конкурентов, и быть замеченным потенциальными клиентами.

И сделаю это красиво!

Что я могу для вас создать:

- Логотип и фирменный стиль

- Шаблоны для печатной продукции (флаеры,

визитки, брошюры, меню, прайс-листы и т.д.)

- Гайды, чек-листы

- Шаблоны для актуального (иконки сторис), шаблоны постов и сторис в инстаграме

- Векторную и растровую иллюстрацию

- Ретушь фотографий

Ссылка на моё портфолио: http://portfoliobritko.tilda.ws