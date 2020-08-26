kuroi_zerda

Иллюстратор. Дизайнер логотипов
Я Екатерина - ваш графический дизайнер.
Вашему бренду или магазину не хватает визуального оформления? Я грамотно упакую ваш бизнес, помогу вам выделиться среди конкурентов, и быть замеченным потенциальными клиентами.
И сделаю это красиво!
Что я могу для вас создать:
- Логотип и фирменный стиль
- Шаблоны для печатной продукции (флаеры,
визитки, брошюры, меню, прайс-листы и т.д.)
- Гайды, чек-листы
- Шаблоны для актуального (иконки сторис), шаблоны постов и сторис в инстаграме
- Векторную и растровую иллюстрацию
- Ретушь фотографий
Ссылка на моё портфолио: http://portfoliobritko.tilda.ws
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