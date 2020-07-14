Создать логотип и макет визитки

  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт45 заявок616 просмотров

Всем добрый день.

Требуется обновить логотип для интернет-магазина товаров для фермерства и садоводства живаяусадьба.рф, а также макет визиток с контактными данными для рекламы магазина.

Адреса сайта: usadbalive.ru или живаяусадьба.рф.

Предлагайте варианты с бюджетом.

5 лет назад
denz91
Денис 
33 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Александр
 
32 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Сергей
 
56 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Владлена
 
24 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Дарья
 
25 лет
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Ирина
 
31 год
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
5 отзывов
5 лет назад
Александр
 
38 лет
6 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
5 лет назад
Евгений
 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад
23 отзыва
5 лет назад
Владислав
 
26 лет
6 лет в сервисе
Был
год назад
52 отзыва
5 лет назад
Ксения
 
26 лет
5 лет в сервисе
Была
2 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Кристина
 
26 лет
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Татьяна
 
46 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад
145 отзывов
5 лет назад
Дина
 
36 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Сергей
 
33 года
8 лет в сервисе
Был
год назад
44 отзыва
5 лет назад
Владислав
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Юлия
 
30 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Мария
 
26 лет
6 лет в сервисе
Была
4 года назад
4 отзыва
5 лет назад
Эдуард
 
55 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Алена
 
38 лет
8 лет в сервисе
Была
6 дней назад
113 отзывов
5 лет назад
Анна
 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
14 часов назад
447 отзывов
5 лет назад
ТОП-5
Логотипы и Знаки
Полина
 
34 года
10 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
56 отзывов
5 лет назад
Татьяна
 
32 года
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Иван
 
45 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 отзыва
5 лет назад
Кристина
 
25 лет
6 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Елена
 
37 лет
6 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
144 отзыва
5 лет назад
Константин
 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
30 отзывов
5 лет назад
Софья
 
75 лет
6 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
64 отзыва
5 лет назад
Софья
 
21 год
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Абеляр
 
33 года
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
29 отзывов
5 лет назад
Михаил
 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 часа назад
201 отзыв
5 лет назад
Лучший дизайнер логотипов апреля
ТОП-5
Логотипы и Знаки
Сергей
 
29 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
221 отзыв
5 лет назад
Виктор
 
54 года
16 лет в сервисе
Был
16 минут назад
630 отзывов
5 лет назад
#1
Логотипы и Знаки
Александр
 
55 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 отзывов
5 лет назад
Светлана
 
48 лет
15 лет в сервисе
Была
месяц назад
455 отзывов
5 лет назад
Анна
 
24 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Милена
 
40 лет
13 лет в сервисе
Была
5 часов назад
106 отзывов
5 лет назад
Юлия
 
32 года
7 лет в сервисе
Была
2 года назад
37 отзывов
5 лет назад
Игорь
 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
86 отзывов
5 лет назад
Юра
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
1 отзыв
5 лет назад
Алекс
 
28 лет
10 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
8 отзывов
5 лет назад
Александр
 
23 года
7 лет в сервисе
Был
месяц назад
26 отзывов
5 лет назад
Тамара
 
35 лет
8 лет в сервисе
Была
3 года назад
37 отзывов
5 лет назад
Евгений
 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
333 отзыва
5 лет назад
Сергей
 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
257 отзывов
5 лет назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
онлайн
61 отзыв
5 лет назад
Александр
 
50 лет
11 лет в сервисе
Был
8 дней назад
78 отзывов
5 лет назад

  • Похожие заказы

  • Логотип сайта

    $10

    Необходимо создать векторный логотип на сайт, который посвящен гемблинг тематике. В приоритете простота и элегантность.

    Логотипы и Знаки20 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Нарисовать логотип

    Есть логотип. старый. некрасивый. необходимо нарисовать логотип. первый раз работаю только по по постоплате.  Спасибо!

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Логотип для шашлычного угля

    Требуется разработка логотипа для компании, занимающейся продажей угля для шашлыков и гриля. 3 варианта на выбор, затем возможна небольшая доработка выбранного варианта. Цветовая гамма чёрно-белая. Нужны варианты для использования на белом и ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Логотип и фирменный стиль интернет-магазина

    Задача: 1)     Создать оригинальный логотип и фирменный стиль для интернет-магазина охоты, рыбалки, туризма и активного отдыха. Максимально передать идею бренда, эмоциональное сообщение, используя релевантные визуальные сигналы и элементы описанные далее.   ...

    WooCommerce
    Логотипы и Знаки37 заявок
    Закрыт
    5 лет назад