Разработка сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт13 заявок231 просмотр

Разработка сайта  задание тут https://goo.gl/jxy1gA

от вас сроки и бюджет 

Работа по схеме:  

выполняете задачи --> утверждение/правки --> вносите исправления --> оплата  

(если есть сомнения – см. мои отзывы (+688 отзывов), я дорожу репутацией)   

https://www.weblancer.net/users/Able2Know/reviews/

https://www.fl.ru/users/Able2Know/opinions/?sort=1&period=&author=0#op_head

Требования по коммуникации

1. Во время работы над проектом исполнитель обязуется быть на связи с 10:00 до 20:00 Московское Время

2. Отвечать на вопросы в течении 8 часов максимум

3. Ежедневный отчет о проделанной работе и о планах на последующие дни.

4. В случае незапланированных действий сообщать в чат, все мы люди.

5. Если дата сдачи сдвигается по вине исполнителя, каждый де оценивается в 5% от обшего бюджета проекта и изымается из  гонорара исполнителя.

6. Вся переписка проходит в Skype или  через email viber or whatsapp telegram.

7 лет назад
Able2Know
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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