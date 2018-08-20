Создание сайта-визитки

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Завершен58 заявок418 просмотров

Создать сайт-визитку по предоставлению услуг (плазменная лазерная резка металла, гибка металла, порошковая покраска и проектирование изделий из листового металла).

Не интернет-магазин. Онлайн оплаты и интеграции 1 С не надо. Фильтра по поиску товару тоже не будет. 

7 лет назад
marina_sh1203
Марина 
40 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

master_elena
Елена 
27 лет
9 лет в сервисе
Была
3 года назад
7 лет назад
$75
5 дней
Отличная работа! Очень легко было общаться с Еленой, постоянно была на связи! Соблюдены все сроки и пожелания. Рада была сотрудничеству! Рекомендую!
Очень хороший заказчик! Всегда была открыта для общения, что очень важно в процессе работы! С такими заказчиками всегда приятно сотрудничать)

Заявки фрилансеров

master_elena
Елена 
27 лет
9 лет в сервисе
Была
3 года назад
7 лет назад

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