Создание сайта-визитки

Техническое задание. Пишите свою стоимость и сроки. Выберу оптимального исполнителя. Нужно сделать такой же сайт.airdropbox.ru Русская и английская версия. Дизайн конечно должен отличаться. Не должно быть плагиата по дизайну. Но быть таким ...