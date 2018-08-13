Нужно создать сайт на WordPress

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт2 заявки150 просмотров

Есть полное готовое ТЗ по сайту. Готовы макеты. Есть предыдущая версия сайта. 

Остаётся просто собрать его. 

Предыдущий уровнь сайта: http://skladcabel.ru

Сайт нужно разработать за 6 дней. 

К 20 августа — дедлайн. 

Цена: 150$

WordPress
7 лет назад
guest_15342314542554
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Сделать сайт который объединяет людей по всему миру

    $100

    чтобы можно было купить его акции за 500р  России в любой валюте мира (или их эквиваленте) + крипта рефералка чтобы была можно на WP желательно мультиязычный с автопереводчиком ...

    WordPress
    Сайты «под ключ»7 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Лендинг на Tilda.cc

    Срочно нужен Дизайнер лендинга на платформе Tilda.cc Ищем человека, который хорошо знает платформу, умеет создавать дизайн в Zero, красиво использовать стандартные блоки, работать с типографикой, паралаксом и пошаговой анимацией. Круто пригодится знание основного ...

    Сайты «под ключ»14 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Нужно изготовить сайт

    нужен сайт конструктор, Регисрация участника в системе, заполнение полей в личном кабинете, добавление фотографий и выводить на титульную страницу по середине главной на сайте необходимо возможность добавлять свой материал в разделы. ...

    Сайты «под ключ»7 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Создание сайта

    Всем добрый день! Ни разу не сталкивался с созданием сайта.  Поэтому опишу то, что хотелось бы увидеть и жду Ваши предложения по срокам цене и краткому описанию того, что можно сделать. Наша компания ...

    Сайты «под ключ»20 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Создать сайт + мобильное приложение

    Требуется составить сайт, где посетители будут выкладывать свой "товар" ( товар всего одного образца ). Что бы выложить "товар", он должен зарегистрироваться, у каждого личный кабинет, с описанием его товара, ценой и контактными данными. Мобильное ...

    AndroidiOS
    Сайты «под ключ»17 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Сайт МЛМ

    Нужен готовый скрипт МЛМ (или сайт с нуля) с пяти уровневой реферальной программой. Подробной статистикой по партнерам. Оплатой через яндекс кассу или другую систему.   Если есть готовые скрипты – скидывайте примеры. ...

    Сайты «под ключ»9 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Создать сайт агрегатор для недвижимости

    $3000

    Компания занимается риелторскими услугами. Бекенд: настроить api, а где нужно спарсить данные с известных популярных площадок где оставляют объявления по недвижимости, Авито, моя реклама, яндекс и тд.  Фронтенд: Отбражение данные и написание логики ...

    Сайты «под ключ»21 заявка
    Закрыт
    7 лет назад