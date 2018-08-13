чтобы можно было купить его акции за 500р России в любой валюте мира (или их эквиваленте) + крипта рефералка чтобы была можно на WP желательно мультиязычный с автопереводчиком ...
Создать сайт
Нужно сделать подобный сайт
Ближе к российскому, хотелось бы узнать ценовой диапазон, и сроки.
Спасибо
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт7 лет назад
Есть полное готовое ТЗ по сайту. Готовы макеты. Есть предыдущая версия сайта. Остаётся просто собрать его. Предыдущий уровнь сайта: http://skladcabel.ru Сайт нужно разработать за 6 дней. ...Сайты «под ключ»2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Создание сайта по образцу. С добавлением своих небольших изменений. Сайт купонникСайты «под ключ»19 заявокЗакрыт7 лет назад
Срочно нужен Дизайнер лендинга на платформе Tilda.cc Ищем человека, который хорошо знает платформу, умеет создавать дизайн в Zero, красиво использовать стандартные блоки, работать с типографикой, паралаксом и пошаговой анимацией. Круто пригодится знание основного ...Сайты «под ключ»14 заявокЗакрыт7 лет назад
нужен сайт конструктор, Регисрация участника в системе, заполнение полей в личном кабинете, добавление фотографий и выводить на титульную страницу по середине главной на сайте необходимо возможность добавлять свой материал в разделы. ...Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт7 лет назад
Есть заказ на сайт (аналог http://ifru.ru) до 50 000 руб. - подробности в ЛС Заказчик юр.лицо (нужен официальный договор, счет, акт)Сайты «под ключ»11 заявокЗакрыт7 лет назад
Сделать сайт по примерному шаблону, скорректировать. Шаблоны вышлю заинтересованным. Оставляйте сразу свои контакты для связиСайты «под ключ»9 заявокЗакрыт7 лет назад
Всем добрый день! Ни разу не сталкивался с созданием сайта. Поэтому опишу то, что хотелось бы увидеть и жду Ваши предложения по срокам цене и краткому описанию того, что можно сделать. Наша компания ...Сайты «под ключ»20 заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется составить сайт, где посетители будут выкладывать свой "товар" ( товар всего одного образца ). Что бы выложить "товар", он должен зарегистрироваться, у каждого личный кабинет, с описанием его товара, ценой и контактными данными. Мобильное ...Сайты «под ключ»17 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужен готовый скрипт МЛМ (или сайт с нуля) с пяти уровневой реферальной программой. Подробной статистикой по партнерам. Оплатой через яндекс кассу или другую систему. Если есть готовые скрипты – скидывайте примеры. ...Сайты «под ключ»9 заявокЗакрыт7 лет назад