Создать сайт

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Закрыт48 заявок379 просмотров

Нужно сделать подобный сайт

https://www.stnmoscow.ru/

http://ekonomkomfort.com.ua/

http://s-w.com.ua

Ближе к российскому, хотелось бы узнать ценовой диапазон, и сроки.

Спасибо

7 лет назад
makmaragua
32 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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