Натянуть шаблон на битрикс. Сайт, до 10 стр.

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Завершен5 заявок299 просмотров

Есть купленный на templatemonster простой шаблон. Нужно

1. Натянуть его на битрикс. Есть довольно подробно ТЗ, Шаблон придется немного порезать, кое что убрать, добавить текст. Важно везде сохранить оригинальный шрифт. То есть полностью адаптировать шаблон по подробному ТЗ

2. Выгрузить на хостинг, проверить чтобы все нормально бегало и передать доступы

Денег не много, как и времени. Ребят, прошу диспетчеров, которые собирают заказы и передают спецам за маржу прошу проходить мимо. 

Предоплату готов отправить максимум 20%. Рассчитываю на честность и добросовестность в работе. 

7 лет назад
arigano777
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

wii-t-os
Виталий 
35 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад
$200
3 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

wii-t-os
Виталий 
35 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад

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