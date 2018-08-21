Натянуть шаблон на битрикс. Сайт, до 10 стр.

Есть купленный на templatemonster простой шаблон. Нужно

1. Натянуть его на битрикс. Есть довольно подробно ТЗ, Шаблон придется немного порезать, кое что убрать, добавить текст. Важно везде сохранить оригинальный шрифт. То есть полностью адаптировать шаблон по подробному ТЗ

2. Выгрузить на хостинг, проверить чтобы все нормально бегало и передать доступы

Денег не много, как и времени. Ребят, прошу диспетчеров, которые собирают заказы и передают спецам за маржу прошу проходить мимо.

Предоплату готов отправить максимум 20%. Рассчитываю на честность и добросовестность в работе.