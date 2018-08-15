Web-developer для постоянного сотрудничества

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт21 заявка464 просмотра

Требуется Frontend разработчикНавыки: HTML, css, sass/less, gulp/webpack, js, jquery, php (можно базовый), БЭМ, адаптивная верстка, валидная верстка.

CMS как минимум одна из: wordpress, joomla, opencart, modx, drupal, bitrix.Требования: Оперативно отвечать на сообщения (важно!), уметь правильно и быстро оценивать сроки выполнения работы и укладываться потом в эти сроки.личные качества: высокий уровень ответственности, желание учиться и развиваться.

Условия: fulltime, удаленная работа, оплата после каждого проекта (можно по частям)

CSSDrupalHTMLJavaScriptJoomlajQueryMODXOpencartPHPSASSWordPressGulp
7 лет назад
CrazyArtem
Артем 
37 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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