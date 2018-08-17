Нужно сделать сайт

  1. Биржа фриланса
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Закрыт10 заявок214 просмотров

Необходимо создать сайт на оптимальной для экспорта данных CMS платформе с возможностью экспорта на сайт из CSV файла цен и количественных остатков.  

Товарный каталог состоит из 3 товарных разделов: 

- 1 раздел (54 коллекции, 477 товара: 477 картинки + 477 таблички с характеристиками) 

- 2 раздел  (2 коллекции, 24 товара: 24 картинки + 24 таблички с характеристиками) 

- 3 раздел (1 коллекция, 32 товара: 32 картинки + 32 таблички с характеристиками) 

Архив с техзаданием прилагаю, сообщите информацию по цене и срокам.

7 лет назад
huxagemodo
Алексей 
30 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров