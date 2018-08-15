Сайт рулетка

Есть купленный на templatemonster простой шаблон. Нужно 1. Натянуть его на битрикс. Есть довольно подробно ТЗ, Шаблон придется немного порезать, кое что убрать, добавить текст. Важно везде сохранить оригинальный шрифт. То есть полностью ...