Сайт рулетка

Необходимо создать лендинг на конструкторе тильда, буквально на 2 экрана с формой захвата. А так же страница "спасибо". Подключить все метрики (яндекс, гугл) на обе страницы, настроить цели.
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