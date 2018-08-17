Интернет магазин продажи электроники под ключ (на OpenCart)

Необходимо сделать продающий сайт (интернет магазин) по продаже электроники с ориентиром на бизнес пользователей. Предпочтительно на Open Cart.

Краткая информация:

- Порядка 5 продуктовых категорий, до 500 наименований товара.

- Необходим весь базовый функционал интернет - магазина - возможность синхронизации с БД (1с8), эквайринг, выгрузки в прайс агрегаторы и т.п.

- сайт в Украине.

Интересует сразу связка с дизайнером, который сможет прорисовать все, а также наполнение контентом.

Детальное ТЗ смогу предоставить.

Евгений