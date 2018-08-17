Нужно два сайта,лейдинг! Сайт заточка под майнинг,услуги,продажи,ремонт!
Интернет магазин продажи электроники под ключ (на OpenCart)
Необходимо сделать продающий сайт (интернет магазин) по продаже электроники с ориентиром на бизнес пользователей. Предпочтительно на Open Cart.
Краткая информация:
- Порядка 5 продуктовых категорий, до 500 наименований товара.
- Необходим весь базовый функционал интернет - магазина - возможность синхронизации с БД (1с8), эквайринг, выгрузки в прайс агрегаторы и т.п.
- сайт в Украине.
Интересует сразу связка с дизайнером, который сможет прорисовать все, а также наполнение контентом.
Детальное ТЗ смогу предоставить.
Евгений
Заявки фрилансеров
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