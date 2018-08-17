Требуется изготовить сайт и дизайн для инвестиционного проекта

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Требуется изготовить в кратчайшие сроки красивый и лаконичный сайт с личным кабинетом для инвестиционного проекта с модулем приема и перевода платежей между пользователями 

Нужен исполнитель строго из Томска либо ближайшего к нему населенного пункта, для личной встречи и обсуждения условий работы.

Более подробное ТЗ и условия оплаты\сотрудничества при личном общении. 

Свои резюме и заявки и образцы работ(портфолио) направляйте на нашу служебную почту

Образцы сайтов: 

http://bicash.pro/ и https://river-coins.com

7 лет назад
darina137
Дарья 
42 года
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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