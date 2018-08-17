Создание сайта-визитки с видеофоном

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт46 заявок289 просмотров

Требуется создать интернет-страницу организации в формате сайта-визитки с видеофоном и несколькими разделами (пример: "о нас", "услуги", "проекты", "контакты").

На главной странице сайта должен циклично проигрывается тематический видеофон.

Тематика – компания, занимающаяся видеосистемами наблюдения, охраны, сигнализации и т.д.

По цене – бюджет ограничен, но готовы рассмотреть любые ваши предложения!

7 лет назад
larionvd
34 года
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров