Нужен сайт для внутреннего пользования

1. СИТУАЦИЯ:

У нас есть идея, которую мы хотим реализовать... поэтому нужна комплексная услуга (под ключ). Дизайн, верстка и программирование. Если Вы можете предоставить только что-то одно... то будем рады оценке, т.к. рассматривает как одну компанию (которая все сделает), так и готовы выбрать самостоятельно нескольких фрилансеров - соединив их в одну команду.

2. ДАННЫЕ:

Постарались подробно описать во вложении. Если есть вопросы: задавайте - буду рада ответить!

ВАЖНО ПОМНИТЬ: ВСЯ ПЛАТФОРМА ЗАПЛАНИРОВАНА НА СИСТЕМЕ LARAVEL ИЛИ БИТРИКС

Это внутренняя система, которая не будет индексироваться поисковой системой, продвигаться через SEO или Контекст и потому нам не нужен яркий дизайн, все в этом сайте будет завязано на упрощении для клиентов и наших сотрудников, на удобстве просмотра через мобильные средства и функционал!

Адаптив 100% нужен

Убедительная просьба... распишите оценку максимально подробно, что Вы в нее вкладываете? Это позволит мне понять, кто именно вник в задачу и чья оценка актуальна!