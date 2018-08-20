Сделать леднинг (дизайн, верстка)

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт7 заявок212 просмотров

Нужно создание 3х вариантов посадочной страницы, дизайн, верстка и программинг, т.е. под ключ. В идеале с копирайтингом на английском.

http://cashbackexpert.ae/, сайт на платформе bitrix.

7 лет назад
ilyaduboww
Илья 
33 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
1 отзыв

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Разработка сайта

    Есть сайт по продаже мебели, но не он не решает необходимые задачи (не привлекает покупателей). Сайт (mm-nazakaz.ru) необходимо доработать или полностью изменить. Возможно ли оставить доменное имя?  Ссылки на примеры ...

    Сайты «под ключ»19 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Нужен сайт на тему бизнес консалтинг

    нужен сайт на тему бизнес консалтинг. На англйиском языке, но могу сам помочь с переведом,  На сайте должна быть подключена платежная система, ( оплата за услугу) для Великобритании Так же раздел с ...

    Сайты «под ключ»19 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Сайт

    Добрый день. Нужен сайт по образцу https://shop.grundfos.ru , •1. Разработка на шаблоне  •Дизайн Встроенный редактор макетов •Верстка Адаптивная, Mobile friendly •Загрузка товаров Наличие встроенного механизма импорта/экспорта •Интеграция с Яндекс.Маркет.  ...

    Сайты «под ключ»14 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Лендинг Пейдж

    $100

    Добрый день. Нужен лендинг, тематика, подушки для беременных. Если есть подобные проекты в Вашей практике, скидывайте ссылки

    Сайты «под ключ»33 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Нужен сайт для внутреннего пользования

    1. СИТУАЦИЯ: У нас есть идея, которую мы хотим реализовать... поэтому нужна комплексная услуга (под ключ). Дизайн, верстка и программирование. Если Вы можете предоставить только что-то одно... то будем рады оценке, т.к. рассматривает как ...

    Laravel
    Сайты «под ключ»11 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Требуется изготовить сайт и дизайн для инвестиционного проекта

    Требуется изготовить в кратчайшие сроки красивый и лаконичный сайт с личным кабинетом для инвестиционного проекта с модулем приема и перевода платежей между пользователями  Нужен исполнитель строго из Томска либо ближайшего к нему ...

    Сайты «под ключ»1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Создание сайта-визитки с видеофоном

    Требуется создать интернет-страницу организации в формате сайта-визитки с видеофоном и несколькими разделами (пример: "о нас", "услуги", "проекты", "контакты"). На главной странице сайта должен циклично проигрывается тематический видеофон. Тематика – компания, занимающаяся видеосистемами наблюдения, охраны, сигнализации ...

    Сайты «под ключ»46 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Интернет магазин продажи электроники под ключ (на OpenCart)

    Необходимо сделать продающий сайт (интернет магазин) по продаже электроники с ориентиром на бизнес пользователей. Предпочтительно на Open Cart. Краткая информация: - Порядка 5 продуктовых категорий, до 500 наименований товара. - Необходим ...

    Opencart
    Сайты «под ключ»17 заявок
    Закрыт
    7 лет назад