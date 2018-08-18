1к-кв 500р 2к-кв 600р 3к-кв 700р 4к-кв 800р пост-оплата по факту уничтожения рассрочка платежа - 1 год Tilda, Wix, Bitrix не предлагать ...
Сайт
Добрый день. Нужен сайт по образцу https://shop.grundfos.ru ,
•1. Разработка на шаблоне
•Дизайн
Встроенный редактор макетов
•Верстка
Адаптивная, Mobile friendly
•Загрузка товаров
Наличие встроенного механизма импорта/экспорта
•Интеграция с Яндекс.Маркет.
ЦЕНА И СРОКИ! Сайт должен быть на Битриксе.
Заявки фрилансеров
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