Сайт

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Закрыт14 заявок258 просмотров

Добрый день. Нужен сайт по образцу https://shop.grundfos.ru ,

•1. Разработка на шаблоне 

•Дизайн

Встроенный редактор макетов

•Верстка

Адаптивная, Mobile friendly

•Загрузка товаров

Наличие встроенного механизма импорта/экспорта

•Интеграция с Яндекс.Маркет. 

ЦЕНА И СРОКИ! Сайт должен быть на Битриксе.

7 лет назад
CTAC9I
50 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров