Сайт на React

Добрый день! Нужно разработать сайт:) Шаблонный сайт визитка на вордпрессе уже установленны.. Возможно шаблон нужно поменять на какой-то другой, это абсолютно не принципиально. Сайт одна страничка, креатива ничего не нужно, дизайн так же по ...