Создать сайт агрегатор по поиску авиабилетов.

Здравствуйте!

Нужно создать сайт агрегатор по поиску и продаже авиабилетов.

Вот примеры на которые хотелось бы равняться в плане функционала:

https://www.aviasales.ru

https://www.skyscanner.ru

https://www.momondo.ru

https://www.kupibilet.ru

В перспективе так же хотим прикрутить афилейт партнерскую программу, что бы вебмастера-партнеры смогли лить на нас трафик и получать % с нашей прибыли с продажи каждого билета.

Интересует примерный бюджет на подобный проект. Готов выслушать ваши предложения и обсудить.