Wordpress. Создать сайт

Помочь создать сайт на wordpress для школы https://mnushi.ru/

Нужна помощь в сложных технических деталях по со настройке шаблона и плагинов, настройкам безопасности, корректной работы разделов и отображения материалов рубрик в нужных местах сайта. Часть работы по верстке страниц-лонгридов и постов буду выполнять самостоятельно.

Ключевая особенность: главная должна быть оформлена как masonry grid, отдельные фото первого блока которой ведут на статичные страницы, а не на посты. А другой блок уже может быть обычными постами из указанных разделов.

Есть шаблон и ряд плагинов от которых хочется отталкиваться, но рассмотрю и другие варианты.

https://jannah.helpscoutdocs.com/article/125-video-playlist-block

На шаблоне Jannah от Tielab начали собирать сайт, чтобы понять возможности и ограничения - http://cl225505-wordpress.tw1.ru/

Структура сайта и пожелания в майнд-карте по ссылке https://drive.google.com/file/d/11vjCvfoCbqBi9Ygx0jDAXKEX2K6TXD8S/view?usp=sharing

Скачать и открыть в браузере.