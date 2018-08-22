нужен одностраничный сайт с наполнением как в каталоге в последствии надо сделать из него некое подобие интернет магазина или формы по которой могут сделать заказ его надо будет продвигать по яндексу ...
Требуется создать сайт отзовик
Требуется создать отзовик о компаниях (площадку). Кмс сильно не принципиально, жду от вас предложений. Сам сайт на выходе должен
получиться максимально простой.
Можно взять паблик шаблон допустим liveopencart.ru переделать поля с товаром под описание компаний.
Пример: https://goo-gl.ru/BBb
В последствии что бы была возможность загрузить из БД сами отзывы, вместе с фотографиями и видео.
Пишите сразу же в заявке какую кмс предлагаете, стоимоть и сроки.
Где фрилансеры пишут по 300-1000долларов. Можете даже не писать, это бред)
Заявки фрилансеров
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