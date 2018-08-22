Требуется создать сайт отзовик

Требуется создать отзовик о компаниях (площадку). Кмс сильно не принципиально, жду от вас предложений. Сам сайт на выходе должен

получиться максимально простой.

Можно взять паблик шаблон допустим liveopencart.ru переделать поля с товаром под описание компаний.

Пример: https://goo-gl.ru/BBb

В последствии что бы была возможность загрузить из БД сами отзывы, вместе с фотографиями и видео.

Пишите сразу же в заявке какую кмс предлагаете, стоимоть и сроки.

Где фрилансеры пишут по 300-1000долларов. Можете даже не писать, это бред)