Требуется создать отзовик о компаниях (площадку). Кмс сильно не принципиально, жду от вас предложений. Сам сайт на выходе должен получиться максимально простой. Можно взять паблик шаблон допустим liveopencart.ru переделать поля ...
Создание сайта с функционалом времени (будильник, таймер...)
Необходимо создание сайта на подобии budilki ru (респонсивный дизайн, максимально простой и проработанными местами для рекламы). Возможность создания страниц на нескольких языках (для каждого языка свой URL, который можно менять, Title, Meta Description и H1). Что необходимо:
1. Будильник
- на подобии https://budila.online/
- возможность установить будильник на определенное время
- выбор и прослушивание мелодии
- возможность отключить будильник
2. Таймер/обратный отсчет
- возможность установить время до события или обратный отсчет до конкретной даты
- возможность создавать отдельные лендинги с временем до конкретной даты/события (на подобии https://budilki.ru/timer/%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0/
- возможность копировать html код данного обратного отсчета для установки на сторонний сайт
3. Секундомер
- старт/пауза
- сброс (обнлуяется)
- круг (записывает круг и считает заново)
4. Мировое время
- на подобии выше указанного сайта
Жду ценовых предложений, сроков и портфолио (лучше с похожими работами).
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