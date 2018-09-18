Создание сайта с функционалом времени (будильник, таймер...)

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Завершен4 заявки208 просмотров

Необходимо создание сайта на подобии budilki ru (респонсивный дизайн, максимально простой и проработанными местами для рекламы). Возможность создания страниц на нескольких языках (для каждого языка свой URL, который можно менять, Title, Meta Description и H1). Что необходимо:

1. Будильник

- на подобии https://budila.online/

- возможность установить будильник на определенное время

- выбор и прослушивание мелодии

- возможность отключить будильник

2. Таймер/обратный отсчет

- возможность установить время до события или обратный отсчет до конкретной даты

- возможность создавать отдельные лендинги с временем до конкретной даты/события (на подобии https://budilki.ru/timer/%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0/

- возможность копировать html код данного обратного отсчета для установки на сторонний сайт

3. Секундомер

- старт/пауза

- сброс (обнлуяется)

- круг (записывает круг и считает заново)

4. Мировое время

- на подобии выше указанного сайта

Жду ценовых предложений, сроков и портфолио (лучше с похожими работами).

HTML
7 лет назад
readweb
37 лет
16 лет в сервисе
Был
день назад

Выбранный исполнитель

SergAgency
Сергей 
29 лет
10 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
7 лет назад
$499
24 дня
Один из лучших исполнителей, с которым когда либо приходилось работать. И подскажет, без вопросов сделает и все только по делу! Результатом очень доволен!
Все прошло отлично, рекомендую Игоря для сотрудничества! Приятное общение, своевременная оплата, четкая постановка задачи. Будем работать вместе и дальше :)

Заявки фрилансеров

SergAgency
Сергей 
29 лет
10 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
7 лет назад

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