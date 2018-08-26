Собрать простой сайт на шаблоне, 5 страниц

Уважаемые фрилансеры, требуется найти подходящий шаблон для коммерческого сайта (услуги) и сделать на нём несколько страничек. Страницы перелинковать между собой.

Шаблон должен быть полностью адаптивным. Горизонтального скролла не должно быть ни на каком разрешении.

Текст для страниц я предоставлю. Изображения нужно будет подобрать самостоятельно. Логотип можно оставить стандартным.

Для поиска шаблона можно воспользоваться гуглом, запросы вида «free html5 ecommerce templates». В результатах поиска появятся подборки шаблонов, из них можно выбрать наиболее подходящий.

Заказ идеально подходит для начинающих фрилансеров. Если работа будет выполнена круто, то готов продолжить подобное сотрудничество, но уже на постоянной основе. Если вы дочитали описание проекта досюда, то напишите в вашей заявке фразу «Внимательность 2018».

Структура сайта (основные страницы):

главная

галерея

прайс

контакты

Дополнительные страницы (можно сделать только одну из них, остальные я доделаю сам по аналогии):

Глянцевые натяжные потолки

Матовые натяжные потолки

Бесшовные потолки

Перфорированные потолки

Многоуровневые потолки

Российские производители

Немецкие производители

Французские производители

Бельгийские производители