Разработка продающего лендинга

Работали с Сергеем по нескольким проектами, в том числе и довольно сложным сервисам. Сначала сомневался в работе с его командой, так как думал, что лучше работать с каким-то одним спецом. И потом я понял, что Сергей смог организовать ответственных и опытных специалистов, при этом по адекватной для задач цене. Получилось намного лучше, чем если бы этим занимался кто-то один. Качеством доволен, общением доволен, друзьям посоветую. Спасибо за помощь!