Разработка продающего лендинга

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен5 заявок158 просмотров

Привет!

Необходимо создать сайт по продвижению услуг юриста в Москве. 

Дизайн адаптивный, а также нужно начальное продвижение на ранних этапах. 

Пишите сроки и стоимость. В портфолио сайт не добавлять. 

7 лет назад
Alanduster
Алан 
37 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

SergAgency
Сергей 
29 лет
10 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
7 лет назад
$499
28 дней
Работали с Сергеем по нескольким проектами, в том числе и довольно сложным сервисам. Сначала сомневался в работе с его командой, так как думал, что лучше работать с каким-то одним спецом. И потом я понял, что Сергей смог организовать ответственных и опытных специалистов, при этом по адекватной для задач цене. Получилось намного лучше, чем если бы этим занимался кто-то один. Качеством доволен, общением доволен, друзьям посоветую. Спасибо за помощь!
Алан, спасибо за интересные проекты и приятный отзыв! :) С каждым проектом делаем еще лучше

Заявки фрилансеров

SergAgency
Сергей 
29 лет
10 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
7 лет назад

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