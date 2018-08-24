Требуется создать отзовик о компаниях (площадку). Кмс сильно не принципиально, жду от вас предложений. Сам сайт на выходе должен получиться максимально простой. Можно взять паблик шаблон допустим liveopencart.ru переделать поля ...
Разработка продающего лендинга
Привет!
Необходимо создать сайт по продвижению услуг юриста в Москве.
Дизайн адаптивный, а также нужно начальное продвижение на ранних этапах.
Пишите сроки и стоимость. В портфолио сайт не добавлять.
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