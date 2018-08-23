Сделать сайт по тз

Уважаемые фрилансеры, требуется найти подходящий шаблон для коммерческого сайта (услуги) и сделать на нём несколько страничек. Страницы перелинковать между собой. Шаблон должен быть полностью адаптивным. Горизонтального скролла не должно быть ни на ...