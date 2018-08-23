Подробное тз в аттаче
Нужно сделать блог НЕ на ворд пресс
Здравствуйте. Нужно сделать блог, только без каких - то cms, только ваши разработки которые не гуляют по пабликах.
Так, дизайн взять с http://bonusy-pro.ru + популярные статьи + похожие статьи должно тоже все работать. Еще партнерская программа, как сделать лучше будет оговорено позже.
Возможности юзера, комментировать записи, выводить деньги на платежные системы( пеер, яндекс, киви ) в ручном режиме буду выводить через админку, сделать так, что бы приходили заявки в админку для обработки.
Админка, добавление статей, управление юзерами, модерация коментов, выплата партнерских. Дополнительно сделать защиту админки, когда пароль берется не с базы, а с файла на хостинге, ну и вообще особое внимание уделить защите сайта.
У кого есть реально хорошие движки пишите, в дальнейшем хочу еще заказать доску объявлений и видео блог( про рыбалку ). CMS вордпресс и т.п шлака НЕ ПРЕДЛАГАТЬ.
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