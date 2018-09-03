Создание сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт18 заявок307 просмотров

Смотрите задание во  вложении (без макетов).На данный момент ищем человека, который будет ориентироваться по заданию, которое прикреплено ниже. На данный момент требуется создание одного сайта. Рассматриваем php или cms.

В ответном письме, пожалуйста:

1.Предложенная Вами стоимость

2.Сроки создание типичного лендинга.

3.Примеры Ваших работ.

Примеры наших типичных лендингов:

http://blagoustroistvo.peredelka24.by/http://elektrika.peredelka24.by/http://fasadnye-raboty.peredelka24.by/http://krovlya.peredelka24.by/ и т.д.

Спасибо!

PHP
7 лет назад
Kinrilan
Илья 
28 лет
7 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Доделать сайт на Wordpress

    Есть сайт очень простой сайт: marasik.com И есть дизайн, который разработан специально для него, но внедрен не полностью. Работа простая! Все элементы полностью аналогичные, править нужно только их ...

    WordPress
    Сайты «под ключ»30 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Создать сайт-визитку или лендинг.

    Необходимо создать сайт визитку (можно лендинг). Тема- занятия спортивной акробатикой для детей. На WP. Есть гибкий шаблон Monstroid2 (Лицензия). По блокам(страницам) с необходимой инфо: 1. Приветствие (по возможности пришить rss от фейсбука); 2.  Об виде ...

    WordPress
    Сайты «под ключ»17 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Лендинг на 2 скрина под ключ с версткой (форма регистрации, видео)

    требуется создание лендинга под ключ : 2 скрола , вставка видеоплеера, выпадающая формы регистрации с идентификацией по IP страны и подтягиванием в форму телефонного кода,  выпадающие поп-апы с рендомным ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Разработка сайта

    Собственно нужен личный кабинет для клиентов.  Или как компонент к сайту (на modx) или как отдельный сайт на поддомене.  В личном кабинете должен отображаться баланс клиента и его история.  Получения счета, оставить ...

    MODX
    Сайты «под ключ»5 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Создание сайта-визитки на джумле

    $90

    Здравствуйте! Требуется создать сайт именно на джумле, по тематике ремонта и технического обслуживания климатического и холодильного оборудования в Краснодаре. Сайт нужен простой - визитка до 10 страниц.  Рисовать дизайн с нуля не нужно, макеты ...

    Joomla
    Сайты «под ключ»7 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Создать магазин CMS Magenta

    Ищу программиста с опытом работы на Magento для создания магазина. Черновое ТЗ в приложении. Если заинтересованы в данной работе, жду дополнительные вопросы по заданию, а также цену и планируемый срок выполнения работы.

    Magento
    Сайты «под ключ»2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад