Есть сайт очень простой сайт: marasik.com И есть дизайн, который разработан специально для него, но внедрен не полностью. Работа простая! Все элементы полностью аналогичные, править нужно только их ...
Создание сайта
Смотрите задание во вложении (без макетов).На данный момент ищем человека, который будет ориентироваться по заданию, которое прикреплено ниже. На данный момент требуется создание одного сайта. Рассматриваем php или cms.
В ответном письме, пожалуйста:
1.Предложенная Вами стоимость
2.Сроки создание типичного лендинга.
3.Примеры Ваших работ.
Примеры наших типичных лендингов:
http://blagoustroistvo.peredelka24.by/http://elektrika.peredelka24.by/http://fasadnye-raboty.peredelka24.by/http://krovlya.peredelka24.by/ и т.д.
Спасибо!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Сайты «под ключ»30 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо создать сайт визитку (можно лендинг). Тема- занятия спортивной акробатикой для детей. На WP. Есть гибкий шаблон Monstroid2 (Лицензия). По блокам(страницам) с необходимой инфо: 1. Приветствие (по возможности пришить rss от фейсбука); 2. Об виде ...Сайты «под ключ»17 заявокЗакрыт7 лет назад
требуется создание лендинга под ключ : 2 скрола , вставка видеоплеера, выпадающая формы регистрации с идентификацией по IP страны и подтягиванием в форму телефонного кода, выпадающие поп-апы с рендомным ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен7 лет назад
Собственно нужен личный кабинет для клиентов. Или как компонент к сайту (на modx) или как отдельный сайт на поддомене. В личном кабинете должен отображаться баланс клиента и его история. Получения счета, оставить ...Сайты «под ключ»5 заявокЗакрыт7 лет назад
Доброго дня. Нужно сделать сайт на Wordpress ТЗ https://drive.google.com/open?id=1lyr77pw1pM6jClN-6ZktKasPmS77Z32Y Пишите в письме стоимость проекта.Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт7 лет назад
- $100
Разработка сайтаСайты «под ключ»нет заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется создать интернет-магазин? аналог такого магазина https://www.keramostar.ru Сайт должен быть сделан на joomla -joomshoping. Указывайте срок, сумму и порядок расчетов.Сайты «под ключ»9 заявокЗакрыт7 лет назад
- $90
Здравствуйте! Требуется создать сайт именно на джумле, по тематике ремонта и технического обслуживания климатического и холодильного оборудования в Краснодаре. Сайт нужен простой - визитка до 10 страниц. Рисовать дизайн с нуля не нужно, макеты ...Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт7 лет назад
Ищу программиста с опытом работы на Magento для создания магазина. Черновое ТЗ в приложении. Если заинтересованы в данной работе, жду дополнительные вопросы по заданию, а также цену и планируемый срок выполнения работы.Сайты «под ключ»2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужна копия сайта по тз. тз во вложении. спасибоСайты «под ключ»2 заявкиЗакрыт7 лет назад