Доделать сайт на Wordpress

Есть сайт очень простой сайт: marasik.com

И есть дизайн, который разработан специально для него, но внедрен не полностью.

Работа простая!

Все элементы полностью аналогичные, править нужно только их вид и текст.

Дизайн: https://goo.gl/aSUfKv

Предлагайте срок и бюджет