Доделать сайт на Wordpress

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Закрыт30 заявок824 просмотра

Есть сайт очень простой сайт: marasik.com

И есть дизайн, который разработан специально для него, но внедрен не полностью.

Работа простая!

Все элементы полностью аналогичные, править нужно только их вид и текст.

Дизайн: https://goo.gl/aSUfKv

Предлагайте срок и бюджет

WordPress
7 лет назад
marasik
41 год
10 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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