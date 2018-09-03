требуется создание лендинга под ключ : 2 скрола , вставка видеоплеера, выпадающая формы регистрации с идентификацией по IP страны и подтягиванием в форму телефонного кода, выпадающие поп-апы с рендомным ...
Создать сайт-визитку или лендинг.
Необходимо создать сайт визитку (можно лендинг). Тема- занятия спортивной акробатикой для детей. На WP. Есть гибкий шаблон Monstroid2 (Лицензия). По блокам(страницам) с необходимой инфо: 1. Приветствие (по возможности пришить rss от фейсбука); 2. Об виде спорта; 3. Тренеры; 4. Фото галерея; 5. Контакты и форма обратной связи. SEO+ добавление аналитики гугля.
По наполнению: текст частично есть, вопрос по уникальности, надо проверить. Фото- 50/50.
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