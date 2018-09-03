Создать сайт-визитку или лендинг.

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Закрыт17 заявок220 просмотров

Необходимо создать сайт визитку (можно лендинг). Тема- занятия спортивной акробатикой для детей. На WP. Есть гибкий шаблон Monstroid2 (Лицензия). По блокам(страницам) с необходимой инфо: 1. Приветствие (по возможности пришить rss от фейсбука); 2.  Об виде спорта; 3. Тренеры; 4. Фото галерея; 5. Контакты и форма обратной связи.  SEO+ добавление аналитики гугля. 

По наполнению: текст частично есть, вопрос по уникальности, надо проверить. Фото- 50/50. 

WordPress
7 лет назад
guest_15360501675068
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров