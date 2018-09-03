Создать сайт-визитку или лендинг.

Необходимо создать сайт визитку (можно лендинг). Тема- занятия спортивной акробатикой для детей. На WP. Есть гибкий шаблон Monstroid2 (Лицензия). По блокам(страницам) с необходимой инфо: 1. Приветствие (по возможности пришить rss от фейсбука); 2. Об виде спорта; 3. Тренеры; 4. Фото галерея; 5. Контакты и форма обратной связи. SEO+ добавление аналитики гугля.

По наполнению: текст частично есть, вопрос по уникальности, надо проверить. Фото- 50/50.