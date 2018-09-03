Требуется сделать сайт, типа Лейдинг пейдж с 4-5 доп. разделами (меню), для студии занимающейся коррекцией бровей - микроблейдинг. Пожелания по сайту: современное оформление с использованием динамических блоков, фотографии мастера в шапке на главной странице, ...
Сделать инновационный и современный сайт
Здравствуйте, дорогие фрилансеры. Хотим уникальный сайт с всевозможными фишками. Анимированные страницы для простого понимания посетителем сайта процессов работы нашего оборудования. Анимация для каждой страницы оборудования. Максимально выложить инфо об оборудовании.
Мини ТЗ
Создание сайта с похожим дизайном как на http://ivanovoiskozh.ru/
Функционал как на http://eco-systema.com/
Наш конкурент - http://wedeco.su/ - что-то можно подчеркнуть у них
Структура сайта как на www.ecozon.pro
Заявки фрилансеров
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