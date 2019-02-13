Добрый день. Есть нарисованный дизайн для сайта (psd исходники). Нужно на любой CMS (на Ваш выбор) сделать сайт и сверстать на него дизайн по моим псд исходникам. Сложного на сайте нечего не будет. ...
Разработка сайта (тип: Интернет-каталог)
На основании тех. задания и старой версии сайта (http://stinger-acc.ru/) написать новую корректно работающую версию с гибкой административной частью.
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