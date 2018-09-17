Сделать сайт по моему дизайну

Добрый день. Есть нарисованный дизайн для сайта (psd исходники).

Нужно на любой CMS (на Ваш выбор) сделать сайт и сверстать на него дизайн по моим псд исходникам.

Сложного на сайте нечего не будет.

ГЛАВНАЯ:

1) Фиксированній фон и прокручивается только основной контейнер сайта

2) Кнопка заказать обратный звонок - при клике открывается поп ап окошко где нужно ввсети имя, телефон и нажать кнопку ПЕРЕЗВОНИТЕ МНЕ

3) Кнопка заказать услугу - при клике открывается поп ап окно где нужно ввести имя, телефон, марку и модель авто и нажать кнопку ЗАПИСАТЬСЯ

4) 2 баннера акции (landing style). На них есть счётчик отсчета дней, часов, минут. Должна быть возможность Поставить в админке для банеров дату и время до которого акция будет работать и после сохранения чтоб счётчик начал отсчитывать. После отсчёта времени до нуля, счсётчик должен автоматически перезапуститься на 10 дней вперед. Баннер акции имеет ЧБ цвет, когда наводишься курсором то приобреате цветность. На баннерах кнопка записаться, работает по принципу пункта 3.

5) На главной есть блок с видео и текстом. Должна быть возможность через админку редактировать этот блок

6) В админке должен быть визуальный редактор текста с максимально расширенным инструментарием

7) Блок услуг в виде ЧБ картинок. Когда наводишься курсором - становятся в цвете. При клике - открывается внутр страница услуги. Должна быть возможность менять услуги на главной через админку

8) Блок отзывы - скролинг по горизонтале при клике по стрелочкам. Отзывы пишутся только через админку. К отзывам загружается фото. Системы добавления отзывов не нужно

9) Блок почему мы? редактирования через админку не нужно.

10) Блок сравнения с обычной мойкой - нужно иметь возможность отредактировать текстовку этого блока

11) Наши последнии работы на главной - должна быть возможность залить 7 фоток. отображаться будет только 7 фото и в таком порядке как в макете. В идеале сделать чтоб они были в ЧБ а при наведении мышкой становились в цвете. Но если это очень трудно то просто сразу в цвете а при клике открывается поп ап окно с увеличенной фоткой. Поп ап окно должно быть оформлено в стиль других окон

12) Сссылки на соц сети добавляются через админку

13) карта в футере статична. Согласуем вместе

14) При отправлении заявки через поп ап окно - должно отправляться письмо на имейл администратора сайта. заявку (история) должна храниться в админке.

15) Много уровневое выпадающее меню УСЛУГИ. 1 уровень - аглушка, 2 уровень - ссылка на переход в услугу

ВНУТР СТРАНИЦА

1) При отправки заявки с внутр страницы админу приходит письмо где кроме имени, телефона, марки и модели авто еще есть название этой внутр страницы (тайтл) чтоб понимать по какой услуге записываются

КОНТАКТЫ

обычная страница с фидбеком где будут контакты + форма обратной связи стандартная. Оформлена в общий стиль сайта

МОБИЛЬНЫЕ И ПЛАНШЕТЫ

На основе дизайна сделать для мобильников адаптивну вёрстку. Меню в верхней части экрана рядом с лого, акции друг под другом, услуги друг под другом. Вобщем всё по правилам адаптива с учётом основного дизайна.

ОБЩЕЕ

наличие сео модуля для всех страниц. (метатеги, микроразметка, чпу, страница 404, карта сайта, редиректы чтоб убрать дубли и т.п.)

От Вас жду цену и срок. Огромные цены не ломите. Буду работать с человеком который предложит мне лучшие условия и мне понравится его портфолио. На наличие отзывов внимания не обращаю. Всем спасибо и хорошего дня