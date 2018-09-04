Лендинг на Tilda: дизайн, тексты, маркетинг, конверсия и аналитика

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт10 заявок222 просмотра

Тематика – онлайн курсы.

Мне нужен человек, который будет заниматься лендингом на Тильде

  • Сделает чистый дизайн
  • Напишет продающие заголовки
  • УТП
  • Call to action
  • Настроить формы
  • Проводить аналитику и улучшать конверсию
  • Размещать и обновлять тексты
  • Добавлять новые страницы
  • Работать совместно со специалистом по контекстной рекламе
Из материалов есть фото, видео, описания продуктов.

Вы будете работать с руководителем проекта и получать задания по корректировке.

Оплата сдельная или почасовая.

От вас примеры работ с лендингами.

Оплата руб, грн, PayPal, MoneyGram

Tilda
7 лет назад
Siteograf
40 лет
18 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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