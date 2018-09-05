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Закрыт4 заявки197 просмотров

ТЗ Лендинг лотереи 

     Делаем одностраничный сайт. 

     Верстаем сайт с адаптивной версткой и PDF документ в соответствии  с дизайном, лежит здесь:  https://zpl.io/Vkn7PGg

     Создаем админку (cms). 

     При клике на поле с ФИО появляется мигающая стрелка внутри поля. Поле заполняется при нажатии юзера на клавиатуру.  

     В поле с e-mail юзер вводит свою почту. Но, здесь включается такая логика: 

а.) В админке создаем раздел Рабочие домены. Там можно добавлять домены (например, domen.ru). То есть, делаем кнопку Добавить домен. В итоге, после череды добавлений, получаем список доменов в этом разделе. 

б.) При вводе юзером на сайте своей почты проверяем домен этой почты , содержится ли он в списке рабочих доменов. Проверку делаем при клике на Получить билет. 

в.) Если почта не верная, выводим в поле почты сообщение Указанная почта не разрешена. Пожалуйста, укажите Вашу корпоративную почту. 

г.) E-mail можно зарегистрировать можно только один  проверяем на уникальность 

     При клике на Получить билет, если поле почты заполнено верно, то отправляем письмо на эту почту со ссылкой подтверждения. 

     В админке надо сделать инструмент загрузки билетов в виде Эксель файлов. 

     Верстаем PDF билет в соответствии с дизайном. 

     Далее формируем PDF билеты в соответствии с Эксель билетом. А именно, цифры из Эксель вставляем в аналогичные поля PDF билета. Имя файла = номер билета. 

     После клика на ссылку подтверждения, отправляем письмо с билетом (PDF файл). В этом файле заполняем ФИО; почту. Билеты отправляем по номерам. Первый зарегенный получает билет 1, далее 2 и т.д... 

     В админке записываем юзера: ФИО, почта, билет (который отправили). Доступно для админа cms. Юзеру не надо личный кабинет. 

     Начало лотереи в 9.00 17 сентября. Включаем обратный счетчик: 10 дней 8 часов 00 минут.  

     После каждой отправки билета, увеличиваем счетчик Зарегистрировано участников на 1. 

     Надо продумать, как тестить будем. 

Срок исполнения: 4-5 календарных дней. 

7 лет назад
dmitryi777
Дмитрий 
39 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
27 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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