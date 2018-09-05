ТЗ Лендинг лотереи

Делаем одностраничный сайт.

Верстаем сайт с адаптивной версткой и PDF документ в соответствии с дизайном, лежит здесь: https://zpl.io/Vkn7PGg

Создаем админку (cms).

При клике на поле с ФИО появляется мигающая стрелка внутри поля. Поле заполняется при нажатии юзера на клавиатуру.

В поле с e-mail юзер вводит свою почту. Но, здесь включается такая логика:

а.) В админке создаем раздел Рабочие домены. Там можно добавлять домены (например, domen.ru). То есть, делаем кнопку Добавить домен. В итоге, после череды добавлений, получаем список доменов в этом разделе.

б.) При вводе юзером на сайте своей почты проверяем домен этой почты , содержится ли он в списке рабочих доменов. Проверку делаем при клике на Получить билет.

в.) Если почта не верная, выводим в поле почты сообщение Указанная почта не разрешена. Пожалуйста, укажите Вашу корпоративную почту.

г.) E-mail можно зарегистрировать можно только один проверяем на уникальность

При клике на Получить билет, если поле почты заполнено верно, то отправляем письмо на эту почту со ссылкой подтверждения.

В админке надо сделать инструмент загрузки билетов в виде Эксель файлов.

Верстаем PDF билет в соответствии с дизайном.

Далее формируем PDF билеты в соответствии с Эксель билетом. А именно, цифры из Эксель вставляем в аналогичные поля PDF билета. Имя файла = номер билета.

После клика на ссылку подтверждения, отправляем письмо с билетом (PDF файл). В этом файле заполняем ФИО; почту. Билеты отправляем по номерам. Первый зарегенный получает билет 1, далее 2 и т.д...

В админке записываем юзера: ФИО, почта, билет (который отправили). Доступно для админа cms. Юзеру не надо личный кабинет.

Начало лотереи в 9.00 17 сентября. Включаем обратный счетчик: 10 дней 8 часов 00 минут.

После каждой отправки билета, увеличиваем счетчик Зарегистрировано участников на 1.

Надо продумать, как тестить будем.

Срок исполнения: 4-5 календарных дней.