Разработать сайт для тестирования. Тз во вложении
Ленд
ТЗ Лендинг лотереи
Делаем одностраничный сайт.
Верстаем сайт с адаптивной версткой и PDF документ в соответствии с дизайном, лежит здесь: https://zpl.io/Vkn7PGg
Создаем админку (cms).
При клике на поле с ФИО появляется мигающая стрелка внутри поля. Поле заполняется при нажатии юзера на клавиатуру.
В поле с e-mail юзер вводит свою почту. Но, здесь включается такая логика:
а.) В админке создаем раздел Рабочие домены. Там можно добавлять домены (например, domen.ru). То есть, делаем кнопку Добавить домен. В итоге, после череды добавлений, получаем список доменов в этом разделе.
б.) При вводе юзером на сайте своей почты проверяем домен этой почты , содержится ли он в списке рабочих доменов. Проверку делаем при клике на Получить билет.
в.) Если почта не верная, выводим в поле почты сообщение Указанная почта не разрешена. Пожалуйста, укажите Вашу корпоративную почту.
г.) E-mail можно зарегистрировать можно только один проверяем на уникальность
При клике на Получить билет, если поле почты заполнено верно, то отправляем письмо на эту почту со ссылкой подтверждения.
В админке надо сделать инструмент загрузки билетов в виде Эксель файлов.
Верстаем PDF билет в соответствии с дизайном.
Далее формируем PDF билеты в соответствии с Эксель билетом. А именно, цифры из Эксель вставляем в аналогичные поля PDF билета. Имя файла = номер билета.
После клика на ссылку подтверждения, отправляем письмо с билетом (PDF файл). В этом файле заполняем ФИО; почту. Билеты отправляем по номерам. Первый зарегенный получает билет 1, далее 2 и т.д...
В админке записываем юзера: ФИО, почта, билет (который отправили). Доступно для админа cms. Юзеру не надо личный кабинет.
Начало лотереи в 9.00 17 сентября. Включаем обратный счетчик: 10 дней 8 часов 00 минут.
После каждой отправки билета, увеличиваем счетчик Зарегистрировано участников на 1.
Надо продумать, как тестить будем.
Срок исполнения: 4-5 календарных дней.
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