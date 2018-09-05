Добрий день, Мене звуть Ольга. Приватне підприємство, де я працюю, потребує розроблення веб-сайту із сучасним дизайном, зрозумілим та доступним описом діяльності та історії роботи підприємства. На сайті має бути опис детальний асортименту товарів ...
Создать сайт из одной страницы согласно ТЗ
Необходимо написать сайт согасно техниеского задания. Смотри вложение в это задание. Этот сайт на подобии лэндинг страницы. Предпочтения движке нет. Главное чтобы блоки управлялись из админке.
Так уже основной упор надо сделать на создание фона сайта которых 2.
Направление сайта - это привлекат ьклиентов на обслуживание с целью увеличения их продаж.
Текстовую информацию мы напишем сами и предоставим.
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