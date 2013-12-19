Баннер 728х90

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Закрыт21 заявка167 просмотров

Необходимо разработать рекламный баннер 728х90 в формате gif. Баннер должен быть анимированный, привлекать внимание. Плюсом будет, если есть опыт в рекламе и сможете предложить интересную идею реализации.

Готов обсудить более детально. Указывайте ориентировочные цены.

11 лет назад
andrey_serg
Андрей 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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