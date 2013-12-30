Доработать баннер (fla)

Необходима небольшая доработка баннера (в приложении пример как он сейчас, fla в наличии).

Что нужно сделать:

Поиграться с тенью на словах (во первых поправить что бы все было нормально (угол одинаковый на всех элементах (сейчас на лого тень справа, а на словах слева), изменения в зависимости от размера шрифта), во вторых попробовать цвет тени поменять на белый).

Изменить наименования разделов (сейчас везде "Итальянская кухня", а нужно будет "Пицца", "Маки суши" и т.д.)

Добавить кадры со скидками (скидки две "Скидки уже со второго заказа" и "-20% в подарок на день рождения").

Добавить что то такое что бы было народу понятнее, что при нажатии можно перейти в раздел (указатель мыши или ручку какую) – тут обсуждать нужно.

Вроде бы все, но в процессе работы могут появиться еще какие то моменты (ничего глобального, наподобие вышеперечисленого)

Заявки без указания сроков, стоимости, а также "рекламные" размещенные просто для того что бы заявится удаляются сразу.