Необходимо разработать баннер gif ТЗ на главной http://optimal-perm.ru/ этот банер плохого качества нужно сделать по аналогии но стиль у баннера должен вписываться в сайт rumarket24.ru
Отрисовать 3 несложных баннера
Есть оч пространное ТЗ, скорее пожелания... Нужно отрисовать 3 баннера.
Цену за баннер оставляйте в сервисе и инфу о готовности приступить оперативно.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Баннеры5 заявокЗакрыт11 лет назад
Сайт http://russ-truck.ru/ Разделы для которых нужно сделать баннеры для размещения на главной странице 1 ремонт тягачей 2 ремонт ходовой части 3 переборка (ремонт) мотора (ДВС) 4 переборка (ремонт) КПП (коробка ...Баннеры13 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Подробности здесь- https://www.evernote.com/shard/s273/sh/0d872f7e-b94a-4c8e-bb2e-c4e5a536ea8b/9430f4820b433246022db53f53ac043cБаннеры1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Для вк 90х120 1 баннер для FB 600 пикселей x 315 пикселей 6 баннеров к сайту http://stolowoe-serebro.ru/ Баннеры продающие, призывающие к ...Баннеры10 заявокЗакрыт11 лет назад
- $250
Анимированные графические объявления Тип файла: .GIF Размер файла: Не более 150 КБ Размер изображения: Широкий небоскреб: 160 x 600. Полноразмерный баннер: 728 x 90. Большой прямоугольник: 336 x 280 ...Баннеры21 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $10
Нужно разработать flash баннер 240х400, рисовать ничего не надо, все есть в макете. Нужна сделать хорошую анимацию. Срок 1 день. Ссылка на cdr файл https://www.dropbox.com/s/fil6sp90n5makkm/obzhorasan.zipЗавершен11 лет назад
Всем привет! Нужно сделать рекламные баннеры на сайт. Есть примерный подбор материалов и понимание того что должно быть. Кто готов взяться, пишите в личку, жду Ваших предложений!Баннеры19 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходим креативный исполнитель для разработки бекграунда по тематике кран мостовой,кран козловой. Это может быть как отрисовано, так и фото. Подробности в личку/ Пишите сроки и стоимость.Завершен11 лет назад
- $30
Необходимо разработать 2 анимированных Flash-баннера, каждый из которых должен быть в 2-х разных размерах: 750х110 (горизонтальный) и 160x500 (вертикальный) (плюс-минус 20% по своему усмотрению). Т.е. всего 4 баннера. Первый баннер: “Внимание! ...Завершен11 лет назад