Всем привет! Нужно сделать рекламные баннеры на сайт. Есть примерный подбор материалов и понимание того что должно быть. Кто готов взяться, пишите в личку, жду Ваших предложений!
Разработать баннер
Нужно разработать flash баннер 240х400, рисовать ничего не надо, все есть в макете. Нужна сделать хорошую анимацию. Срок 1 день. Ссылка на cdr файл https://www.dropbox.com/s/fil6sp90n5makkm/obzhorasan.zip
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Баннеры19 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходим креативный исполнитель для разработки бекграунда по тематике кран мостовой,кран козловой. Это может быть как отрисовано, так и фото. Подробности в личку/ Пишите сроки и стоимость.Завершен11 лет назад
- $30
Необходимо разработать 2 анимированных Flash-баннера, каждый из которых должен быть в 2-х разных размерах: 750х110 (горизонтальный) и 160x500 (вертикальный) (плюс-минус 20% по своему усмотрению). Т.е. всего 4 баннера. Первый баннер: “Внимание! ...Завершен11 лет назад
Нам необходимо обновить слайды (статичные баннера) на сайте согласно тем иллюстрациям, что уже есть. Должно быть примерно то же самое, только с новым текстом и можно буквально немного изменить стиль. Необходимо строго придерживаться ...Завершен11 лет назад
Добрый день. Требуется создать несколько баннеров для магазина mirgeeka.ru. Конкретнее пара баннеров с новинками (что конкретно сообщу) и новогоднее предложение (так же подробности сообщу). Бюджет неизвестен, выберу исполнителя, исходя ...Завершен11 лет назад
Необходим хороший дизайнер или несколько дизайнеров для разработки серии полноэкранных слайдов и беккграундов по тематике косметика. Требования: наличие вкуса, опыт работы с косметической тематикой, свободное мышление, умение быстро работать, умение слушать и слышать. Просьба оставлять ...Завершен11 лет назад
Параметры шапки высота : 201px; ширина: 960px; не флеш Сайт masterheating.ru шапка будет на тему сварочных работ. логотип есть, нужно чтоб было в стиле шапок которые уже установлены на сайте. ...Баннеры18 заявокЗакрыт11 лет назад
Для этого сайта http://www.help-shopping.com/index.php требуются различные баннеры (около 15 штук) на главную страницу. Примеры в приложении. Лого будет позже сегодня.Завершен11 лет назад
- $50
Дам пример. Нужно за сегодня сделать простой баннер. Кидайте контакты и профиля.Завершен11 лет назад
- $50
Необходимо сделать макет для печати плаката, формат А1 и А2, а также веб-баннер (статический и gif) Цель - реклама новогодней акции 1. Плакат: Пожелания к дизайну плакатов: Цветовая ...Баннеры7 заявокЗакрыт11 лет назад