Разработать дизайн пяти слайдов и двух бекграундов

Необходим хороший дизайнер или несколько дизайнеров для разработки серии полноэкранных слайдов и беккграундов по тематике косметика. Требования: наличие вкуса, опыт работы с косметической тематикой, свободное мышление, умение быстро работать, умение слушать и слышать. Просьба оставлять заявки уверенным в себе, нужны результаты, а не милое общение с нашим менеджером. Цену вопроса будем обговаривать индивидуально. Ждём заявок.