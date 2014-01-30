Разработать дизайн пяти слайдов и двух бекграундов

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Завершен4 заявки215 просмотров

Необходим хороший дизайнер или несколько дизайнеров для разработки серии полноэкранных слайдов и беккграундов по тематике косметика. Требования: наличие вкуса, опыт работы с косметической тематикой, свободное мышление, умение быстро работать, умение слушать и слышать. Просьба оставлять заявки уверенным в себе, нужны результаты, а не милое общение с нашим менеджером. Цену вопроса будем обговаривать индивидуально. Ждём заявок.

11 лет назад
upravaro
42 года
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

xbonyx
31 год
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
11 лет назад
$20
2 дня
Благодарим! Работой довольны! Приятно иметь дело с чутким и добродушным дизайнером.
Четко поставленная задача и удобная поддержка связи. Рада нашему сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

xbonyx
31 год
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
11 лет назад

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