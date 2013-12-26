Баннер flash

Оперативно, красиво! Баннер получился даже лучше чем планировал. Виктор всегда на связи и приятен в общении. Хотя я немного затянул с оплатой, пока поддержка ЯД решала мой вопрос с доступом к кошельку. Я Благодарю Виктора за профессиональное отношение к работе и за бесплатный ресайз баннера. Рекомендую!!!