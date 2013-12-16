Баннер со скидками.

Нужно нарисовать баннер (статический 200 х 250) информирующий о новогодних скидках и подарках.

Расположен будет слева под каталогом продукции, где баннеры выставочный зал и надувные спа.

http://www.m-vanna.ru/catalog/products/akrilovye-vanny/prjamougolnye

По дизайну должен гармонировать с дизайном сайта.

Нарисовать можно новогоднюю елочку, веточку или что то другое, на ваш взгляд ассоциируемое с новым годом и скидками.