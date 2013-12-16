Баннер со скидками.

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен31 заявка262 просмотра

Нужно нарисовать баннер (статический 200 х 250) информирующий о новогодних скидках и подарках.

Расположен будет слева под каталогом продукции, где баннеры выставочный зал и надувные спа.

http://www.m-vanna.ru/catalog/products/akrilovye-vanny/prjamougolnye

По дизайну должен гармонировать с дизайном сайта.

Нарисовать можно новогоднюю елочку, веточку или что то другое, на ваш взгляд ассоциируемое с новым годом и скидками.

11 лет назад
info1981
Сергей 
43 года
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

khmelevaya
34 года
11 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
11 лет назад
$5
1 день
Быстро и качественно. Рекомендую!
Отличный заказчик, Всем рекомендую. Оплата в срок.

Заявки фрилансеров

khmelevaya
34 года
11 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
11 лет назад

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