Нужен дизайнер для удаленной работы. Нашим клиентом постоянно требуется разрабатывать логотипы, буклеты, визитки и многое другое. Мы ищем дизайнера, с которым будем постоянно сотрудничать по следующей схеме: клиент нам заказывает разработку чего ...
Создание рекламных баннеров
Необходимо создать статические рекламные баннеры 3 размеров:
Баннер 1
Размеры – 700 х 90 пикселей
Баннер 2
Размеры – 250 х 250 пикселей
Баннер 3
Размеры – 337 х 280 пикселей
Осатльной ТЗ + граф. материалы - http://yadi.sk/d/JVHCnyESE9Fww
Требуется опытный, инициативный дизайнер для создания качественного продукта.
Оплата постфактум.
Заявки без цены и сроков исполнения рассматриваться не будут.
Спасибо,
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Баннеры7 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужны баннеры на сайт срочно. Такие же но лучше чем на сайте pavluchenko.ru которые снизу 3 баннера (и по размерам такие же). Оплата 600 р на киви кошелек. Сначала стиль баннеров своих пришлите ...Завершен11 лет назад
Добрый день! Нужны красивые, «вкусные» и «сочные» продающие баннеры для партнерской программе по обуве Timberland. Баннеры, на которые хочется кликать и с которых хочется покупать! Сайт timbomania.ru, сейчас осенний, ...Баннеры12 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Нарисовать баннеры для слайдора по акциямБаннеры24 заявкиЗакрыт11 лет назад
Необходимо для этого сайта http://opt-cement.ru/, отрисовать форму обратного звонка + открытую форму справа "оформление заявки". Сейчас они выполнены шаблонно, не вписываются в дизайн и никак не смотрятся, необходимо сделать две красивые формы!Завершен11 лет назад
- $5
Требуется поменять цены в баннере, цен 7 штук, исходники есть. Больше ничего не нужно изменять, нужно прямо сейчас. Жду предложений.Завершен11 лет назад
- $5
Нужна шапка для ютуба на тему World of Tanks, а так же аватаркаБаннеры4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Требуется изготовть несколько баннеров. Бриф или ТЗ заполнять не будем весь сценарий опишем в личных сообщениях или же в скайпе.Баннера статические 3 шт размер 960*426 3 шт 290*160 1 шт-280–840Завершен11 лет назад
Заказали новый дизайн сайта, теперь необходимы баннеры. Тематика сайта - профессиональное пожарное и аварийно спасательное оборудование. Выбрали на фотобанке подборку картинок, которые нравятся. Предлагайте вашу стоимость.Завершен11 лет назад