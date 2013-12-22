Создание рекламных баннеров

  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен11 заявок339 просмотров

Необходимо создать статические рекламные баннеры 3 размеров:

Баннер 1

Размеры – 700 х 90 пикселей

Баннер 2

Размеры – 250 х 250 пикселей

Баннер 3

Размеры – 337 х 280 пикселей

Осатльной ТЗ + граф. материалы - http://yadi.sk/d/JVHCnyESE9Fww

Требуется опытный, инициативный дизайнер для создания качественного продукта.

Оплата постфактум.

Заявки без цены и сроков исполнения рассматриваться не будут.

Спасибо,

11 лет назад
imerweb
Илья 
53 года
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

LyudmilaAVK
Людмила 
39 лет
14 лет в сервисе
Была
год назад
11 лет назад
$60
1 день
Работой с Людмилой доволен на все 100%! Всё очень качественно, функционально и красиво. Очень понравился обстоятельный и вдумчивый подход к заданию. Рекомендую всем.
Советую! Очень хороший заказчик - хорошее ТЗ, толковое объяснение что к чему. Предоставил качественные графические материалы для работы - дизайнеры поймут, насколько это важно). Приятный в общении человек. Оплата своевременна и по договоренности. Проблем никаких не было. Очень довольна сотрудничеством. Надеюсь еще поработаем) Желаю успеха! Вам спасибо!

Заявки фрилансеров

LyudmilaAVK
Людмила 
39 лет
14 лет в сервисе
Была
год назад
11 лет назад

  • Похожие заказы

  • Дизайнер логотипов, визиток, буклетов

    Нужен дизайнер для удаленной работы. Нашим клиентом постоянно требуется разрабатывать логотипы, буклеты, визитки и многое другое. Мы ищем дизайнера, с которым будем постоянно сотрудничать по следующей схеме: клиент нам заказывает разработку чего ...

    Баннеры7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Срочно 3 небольших баннера

    Нужны баннеры на сайт срочно. Такие же но лучше чем на сайте pavluchenko.ru которые снизу 3 баннера (и по размерам такие же). Оплата 600 р на киви кошелек. Сначала стиль баннеров своих пришлите ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Баннеры для партнерки по обуви: FLASH(4) + GIF(8)

    Добрый день! Нужны красивые, «вкусные» и «сочные» продающие баннеры для партнерской программе по обуве Timberland. Баннеры, на которые хочется кликать и с которых хочется покупать! Сайт timbomania.ru, сейчас осенний, ...

    Баннеры12 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Отрисовать формы

    Необходимо для этого сайта http://opt-cement.ru/, отрисовать форму обратного звонка + открытую форму справа "оформление заявки". Сейчас они выполнены шаблонно, не вписываются в дизайн и никак не смотрятся, необходимо сделать две красивые формы!

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Изменить информацию в баннере

    $5

    Требуется поменять цены в баннере, цен 7 штук, исходники есть. Больше ничего не нужно изменять, нужно прямо сейчас. Жду предложений.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Изготовить несколько баннеров

    Требуется изготовть несколько баннеров. Бриф или ТЗ заполнять не будем весь сценарий опишем в личных сообщениях или же в скайпе.Баннера статические 3 шт размер 960*426 3 шт 290*160 1 шт-280–840

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Для сайта необходимо два баннера

    Заказали новый дизайн сайта, теперь необходимы баннеры. Тематика сайта - профессиональное пожарное и аварийно спасательное оборудование. Выбрали на фотобанке подборку картинок, которые нравятся. Предлагайте вашу стоимость.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад