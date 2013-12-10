Баннеры для партнерки по обуви: FLASH(4) + GIF(8)

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Закрыт12 заявок143 просмотра

Добрый день!

Нужны красивые, «вкусные» и «сочные» продающие баннеры для партнерской программе по обуве Timberland. Баннеры, на которые хочется кликать и с которых хочется покупать!

Сайт timbomania.ru, сейчас осенний, но уже верстается новый зимний вариант. Поэтому нужны баннеры со снегом + пара новогодних, возможно в синей цветовой гамме. Примерные размеры:

Gif, желательно анимированные: 125x125, 240х400, 600х90, 468х60, 160х600

Flash-баннеры: 240х400, 600х90, 468х60, 160х600

При этом имейте в виду, что нужно 3-4 вариант баннера, каждый ресайзится под все разрешения. Учтите это, пожалуйста, при расчете цены.

11 лет назад
gtauter
34 года
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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