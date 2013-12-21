Изготовить несколько баннеров

Хороший вроде был заказчик. Отличная комуникация и приятно было общаться. Выполнял кое какие заказы в течении 3 месяцев. Договорились о низкой цене в счет постоянных объемов заказов, но в итоге обещанных объемов так и небыло. После выполнения предпоследнего заказа начались задержки с оплатой. Когда был последний заказ, погасил задолженность, НО так и остался должен часть суммы за последний заказ и пропал. Я понимаю, что человек работал на какую-то компанию и деньги платил не со своего кармана, и оплата зависила не от него, но крайним остался я) И по сути сумма то в районе $20-$30. С одной стороны мне погоды не сыграет, но осадок остался. В общем не знал куда поставить отзыв в отрицательный или положительный и решил в отрицательный. И как резюме могу написать: По сути я РЕКОМЕНДУЮ работать с этим заказчиком, НО на условиях предоплаты (как минимум до оплаты только привью!)