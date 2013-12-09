Дизайн витжетов для сайтов различной тематики

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт1 заявка160 просмотров

Нужны десятки вариантов витжетов, готовы сотрудничать с несколькими мастерами, рассматривать кандидатуры постоянно, не отказываясь от услуг тех, с кем уже сотрудничаем. Ваши работы станут основой для галереи шаблонов в нашем сервисе.

Витжеты могут предлагать шаринг в соцсети, какие-то акции, подписку, просто баннеры и проч. Оплата – 500 руб через СБС за комплект в одном стиле.

То есть, например, вы предлагаете комплект из топпера, флора, ярлычков и всплывающего окна, предлагающих 2% скидку при оформлении заказа прямо сейчас. Весь комплект в одном стиле. Что из себя представляют топпер, флор и ярлычки – можно увидеть в приложенной картинке.

СБС объявляем сразу с несколькими откликнувшимися. Работы принимаем в формате psd, разрезанные под верстку.

Для нас важно, чтобы было много РАЗНЫХ вариантов. Они (варианты) могут быть совсем простыми, без изысков - но обязательно разными

11 лет назад
celebritas
Аида 
42 года
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Выбранный исполнитель

CeBIT
29 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад
$15
1 день

Заявки фрилансеров

CeBIT
29 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад

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