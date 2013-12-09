Дизайн витжетов для сайтов различной тематики

Нужны десятки вариантов витжетов, готовы сотрудничать с несколькими мастерами, рассматривать кандидатуры постоянно, не отказываясь от услуг тех, с кем уже сотрудничаем. Ваши работы станут основой для галереи шаблонов в нашем сервисе.

Витжеты могут предлагать шаринг в соцсети, какие-то акции, подписку, просто баннеры и проч. Оплата – 500 руб через СБС за комплект в одном стиле.

То есть, например, вы предлагаете комплект из топпера, флора, ярлычков и всплывающего окна, предлагающих 2% скидку при оформлении заказа прямо сейчас. Весь комплект в одном стиле. Что из себя представляют топпер, флор и ярлычки – можно увидеть в приложенной картинке.

СБС объявляем сразу с несколькими откликнувшимися. Работы принимаем в формате psd, разрезанные под верстку.

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