Добрый день! Нужен баннер, в виде двух похожих картинок(статика - для баннерокрутилки), это баннер-поздравление с НГ. Образцы баннеров предоставлю(возможно в формате psd). Материалы(клипарты) так же предоставлю. Прошу писать предложения со сроками и ценами. Личку не ...
Дизайн витжетов для сайтов различной тематики
Нужны десятки вариантов витжетов, готовы сотрудничать с несколькими мастерами, рассматривать кандидатуры постоянно, не отказываясь от услуг тех, с кем уже сотрудничаем. Ваши работы станут основой для галереи шаблонов в нашем сервисе.
Витжеты могут предлагать шаринг в соцсети, какие-то акции, подписку, просто баннеры и проч. Оплата – 500 руб через СБС за комплект в одном стиле.
То есть, например, вы предлагаете комплект из топпера, флора, ярлычков и всплывающего окна, предлагающих 2% скидку при оформлении заказа прямо сейчас. Весь комплект в одном стиле. Что из себя представляют топпер, флор и ярлычки – можно увидеть в приложенной картинке.
СБС объявляем сразу с несколькими откликнувшимися. Работы принимаем в формате psd, разрезанные под верстку.
Для нас важно, чтобы было много РАЗНЫХ вариантов. Они (варианты) могут быть совсем простыми, без изысков - но обязательно разными
Выбранный исполнитель
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